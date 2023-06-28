العيد على الشاطئ حاجة تانية.. ماذا قال زوار مطروح عن احتفالات الأضحى؟

شهد كورنيش مدينة مرسي مطروح اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا كبيراً من أهالي مطروح وزوار المحافظة للاحتفال بالعيد.



صدى البلد رصدت خلال بث مباشر من الكورنيش خروج عشرات الأسر بمطروح على الكورنيش بالإضافة إلى زوار المحافظة من المصطافين في أجواء من البهجة والسعادة بالإضافة إلى وجود زحام من السيارات على الكورنيش.



وحرصت الأسر على التقاط الصور التذكارية على الكورنيش وعلى الألسنة البحرية والتى استقبلت أعدادا كبيرة.



يقول عبد الله يحارون محام وأحد زوار المحافظة إن مطروح هي مصيفة المفضل والذي يحرص على زيارتها نظرا لما تتمتع به من من شواطئ مميزة ومياه فيروزية.



وأضاف أن هذا هو العام الأول والذي يقضى فيه عيد الأضحى بمطروح مضيفا أنه لمس حالة من الطيبة لأهالي المحافظة والذين ينخرطون في نسيج واحد مع زوار المحافظة.



وأشار إلى أن من أجمل الشواطئ بمطروح هو شاطئ عجيبة يليه شاطئ الغرام واللذان يتميزان بطبيعة ساحرة ومياه صافية، داعيا الجميع لزيارة مطروح للاستمتاع بتلك البقعة المميزة بمصر.