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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: الأطفال في بريطانيا يتضورون جوعا وحزنا بسبب تكلفة المعيشة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أظهر استطلاع رأي حديث لممرضات المدارس أن الأطفال في جميع أنحاء بريطانيا يعانون من مستويات متدهورة من تسوس الأسنان والقلق وتوقف النمو مع استمرار ارتفاع تكلفة الغذاء، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء.

وتفاقمت حجم وشدة المشكلات الصحية التي تواجه التلاميذ في العام الماضي حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوى لها منذ 45 عامًا، وفقًا لاستطلاع النقل الذي أبرزته الجارديان.

قالت شارون وايت، الرئيسة التنفيذية لجمعية ممرضات المدارس والصحة العامة (سافنا): "لا أبالغ على الإطلاق عندما أقول إن أطفالنا يتضورون جوعاً وحزناً وقلقون ويرتكبون جرائم حتى تتمكن أسرهم من تناول الطعام".

وأضاف: "يمكن أن يكون لهذا عواقب بعيدة المدى مدى الحياة. إنه أمر مروع ويؤثر على القناة الهضمية ".

ووجد الاستطلاع الذي شمل 313 ممرضة وطبيب أسنان بالمدارس أن ثلثيهم قالوا إن المشكلات الصحية التي يواجهها الأطفال قد تفاقمت في العام الماضي، حيث يكافح الآباء في العمل لشراء وجبات مغذية.

وقال نصفهم تقريبًا إنهم تعاملوا مع أطفال يعانون بسبب نقص الغذاء الصحي يوميًا أو أسبوعيًا.

كانت المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا هي تسوس الأسنان وتلفها - التي شاهدها ما يقرب من أربعة من كل خمسة من الممرضات وأطباء الأسنان للأطفال - بالإضافة إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية، وتوقف النمو، والتغيرات السلوكية مثل القلق وزيادة التهيج.

يحق لجميع الأطفال في المدارس التي تتم إدارتها في إنجلترا الحصول على وجبات مدرسية مجانية حتى نهاية السنة الثانية، وبعد ذلك تنطبق فقط على الأسر التي تتمتع بمزايا معينة.

بريطانيا الجارديان جوعا الاطفال تسوس الأسنان

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