عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

روشتة طبية من أجل عيد أضحى صحي

صدى البلد

طرحت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح للاستمتاع بعيد أضحى صحي​.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لتجنب المشكلات الصحيه والتي تتمثل في التالي :- 

-ابدأ يومك بوجبة فطور صحية ومغذية.​

-أضف الخضراوات مع اللحوم حتى تساعد على الهضم وامتصاص الدهون، ويمكن أن تكون على شكل سلطة، أو خضروات مسلوقة أو مشوية.​

-تناول عدة وجبات معتدلة، بدلاً من تناول وجبات كبيرة.​

-الفاكهة هي خيارك الأمثل، لأنها تحتوي على مستويات عالية من الألياف، مما يعني أنها ستشعرك بالشبع لفترة أطول.​

-الاعتدال في تناول الحلويات أمر حيوي، وبشكل عام لا تفرط في تناول الطعام وحاول اختيار البدائل الصحية.​

-استهلك القليل من الأطعمة المقلية واستبدلها بالمشوية أو المسلوقة.​

-ابق نشيطًا، لأن النشاط الحركي والرياضات البسيطة مثل المشي وغيره من الأنشطة البدنية المناسبة، مفيدة جدًا للمساعدة في الهضم. ​

-عدم الإسراف في تناول اللحوم بكميات كبيرة خلال عيد الأضحى أو أي يوم آخر، لأنه بالرغم من أن اللحوم غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، إلا أن الإسراف في تناولها يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل: اضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع مستويات الكوليسترول.​

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

كواليس جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

صفاء أبو السعود: أشكر السيدة انتصار السيسي على تكريمي في احتفالية يوم المرأة

القومية للأنفاق: انتظام حركة التشغيل في خطوط المترو الثلاثة وبـ قطارات LRT

مانشستر سيتي ينسحب من صفقة رايس

الصحة السعودية تحذر الحجاج من هذا الفعل

انكسر قدم الخروف قبل النحر بدقائق فهل يبطل ثواب الأضحية.. الإفتاء توضح

بسبب رفع الفائدة.. رئيسة وزراء إيطاليا تفتح النار على البنك المركزي الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

فيديو

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ