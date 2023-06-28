روشتة طبية من أجل عيد أضحى صحي

طرحت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح للاستمتاع بعيد أضحى صحي​.



وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لتجنب المشكلات الصحيه والتي تتمثل في التالي :-

-ابدأ يومك بوجبة فطور صحية ومغذية.​

-أضف الخضراوات مع اللحوم حتى تساعد على الهضم وامتصاص الدهون، ويمكن أن تكون على شكل سلطة، أو خضروات مسلوقة أو مشوية.​

-تناول عدة وجبات معتدلة، بدلاً من تناول وجبات كبيرة.​

-الفاكهة هي خيارك الأمثل، لأنها تحتوي على مستويات عالية من الألياف، مما يعني أنها ستشعرك بالشبع لفترة أطول.​

-الاعتدال في تناول الحلويات أمر حيوي، وبشكل عام لا تفرط في تناول الطعام وحاول اختيار البدائل الصحية.​

-استهلك القليل من الأطعمة المقلية واستبدلها بالمشوية أو المسلوقة.​

-ابق نشيطًا، لأن النشاط الحركي والرياضات البسيطة مثل المشي وغيره من الأنشطة البدنية المناسبة، مفيدة جدًا للمساعدة في الهضم. ​

-عدم الإسراف في تناول اللحوم بكميات كبيرة خلال عيد الأضحى أو أي يوم آخر، لأنه بالرغم من أن اللحوم غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، إلا أن الإسراف في تناولها يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل: اضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع مستويات الكوليسترول.​