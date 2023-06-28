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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم عبدالعزيز يطيح بـ بن افليك فى دور العرض بالسعودية.. تفاصيل

فيلم بيت الروبى
فيلم بيت الروبى

نجح فيلم "بيت الروبى"، بطولة كريم عبدالعزيز في الاطاحة بفيلم "the flash" بطولة بن افليك من صدارة قائمة إيرادات الأفلام فى دور العرض بالسعودية وهو ما أكدت عليه مجلة فارايتي.

فيلم بيت الروبى

تمكن فيلم بيت الروبي من تصدر شباك التذاكر  المصرية أمس الاثنين ، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية .

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 2.722.354 مليون جنيه، ليحصل علي المركز الأول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات .

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

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فيلم the flash 

ويستمر فيلم The Flash في التعثر بشباك التذاكر بعدما تمكن من جمع 27 مليون دولار فقط في عطلة الأسبوع الماضي، ورفع رصيده إلى 210 مليون دولار.

ضم فيلم The Flash العديد من نجوم هوليوود اللامعين، أبرزهم بن أفليك في دور باتمان، الذي قدمه أيضا مايكل كيتون، وظهر جورج كلوني في نهايته يلعب نفس الشخصية.

كما شهد فيلم The Flash ظهور شخصية سوبر وومان، بدلا من سوبر مان الذي كان يبحث عنه البطل “فلاش” خلال الأحداث في خط زمني مختلف.

تدور أحداث فيلم The Flash حول محاولة البطل عزرا ميلر، العودة بالزمن لمحاولة إنقاذ والدته من القتل، ومساعدة والده للخروج من القضية التي اتهم فيها بالخطأ.

أثناء محاولة The Flash إصلاح الماضي، خلق خطا زمنيا موازيا، تختلف فيه طبيعة العوالم، ليقابل نفسه في سن أصغر ويحاول جاهدا العودة إلى عالمه، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بإصلاح ما أفسده.

ظهر عزرا ميلر بحالة جيدة خلال أحداث الفيلم على عكس كل التوقعات التي تنبأت بفشله على التركيز في العمل، ولكن القصة لم تكن بالحبكة المناسبة للنجاح، وكان تقييم الجمهور له عبر الإنترنت حوالي 3.8 فقط. 

The Flash بيت الروبي فيلم The Flash كريم محمود عبد العزيز فيلم بيت الروبى الفنان كريم عبد العزيز بن أفليك

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