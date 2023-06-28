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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حشيش ومستلزمات طبية.. ضبط محاولتي تهريب في مطار القاهرة| صور

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب وجراحة الأسنان، كما تم ضبط راكب مصري اخر بحوزته قطعة حشيش واقراص كبتاجون.

جرى اكتشاف الحالة الاولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الطائف حيث استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية حيث أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إسلام غزالي مأمور الجمرك تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل حقائب الراكب.

قام طاهر سعيد مكي مدير الحركة المشرف على العمل بصالة الوصول بمبني الركاب رقم ١ بتكليف محمود حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من مستلزمات طب الأسنان.

وقام مدير الحركة بتكليف محمود حسن و محمد حسين مأمورا الجمرك باستكمال التفتيش اليدوي بدقة مما اسفر عن ضبط كميات اخري من نفس المستلزمات التي بلغ عددها ٣٤٧ عبوة كما ورد في استمارة الجرد التي اعدتها دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك.

وجرى ضبط الحالة الثانية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته قطعة حشيش بوزن ٩،٥ جرام و ٤ اقراص كبتاجون داخل جيب الجلباب الذي يرتديه الراكب.

امر خالد عبد العظيم مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكب الثاني للنيابة المختصة.

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مطار القاهرة كبتاجون اقراص كبتاجون الإجراءات الجمركية الجمرك الخط الأخضر

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