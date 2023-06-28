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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| كيف تحول جسم مدمنة وجبات سريعة بعد الدايت

صدى البلد

كشفت مدمنة سابقة للوجبات السريعة فقدت وزنها البالغ 182 رطلاً (13 حجرًا) عن وجود الكثير من الجلد الزائد لها لدرجة أن الغرباء تصيدوا لها عبر الإنترنت - الذين يقولون إن بطنها تبدو مثل "السنجاب الطائر". 

كيف تحول جسم مدمنة وجبات سريعة بعد اعتماده على الرجيم

كشفت كيمبرلي نستورريك ، من ولاية بنسلفانيا ، أنها غالبًا ما كانت تأكل ثلاث وجبات جاهزة يوميًا في حياتها القديمة - وهي تتناول بقايا الطعام مثل عطاءات الدجاج على الإفطار وأحيانًا تطلب وجبتين مختلفتين من الطعام لتناول طعام الغداء. 

كيف تحول جسم مدمنة وجبات سريعة بعد اعتماده على الرجيم

قالت الأم البالغة من العمر 27 عامًا إنها تعلم أنها بحاجة إلى التخلص من الوجبات السريعة عندما تم إبعادها عن أفعوانية لأن حزام الأمان لم يكن مناسبًا حول جسدها.

تقول كيمبرلي ، التي كانت تقلب الميزان مرة واحدة عند 308 رطلاً (22 حجرًا) وارتدت مقاس 24 (مقاس 28 المملكة المتحدة) ، إن مكالمة الاستيقاظ رأتها تُصلح نظامها الغذائي ، وهي الآن تطهو كل وجبة من الصفر - و تددرب الصالة الرياضية أربعة مرات بالأسبوع.

فيما  ساعدها نظامها الجديد على تقليص حجمها إلى 131 رطلاً (9 أرطال 5 أرطال) وحجم فستان صغير.

مدمنة سابقة للوجبات السريعة الانترنت نظام غذائى رجيم

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