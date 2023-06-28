10 وفيات .. تطوّر في انهيار عقار الإسكندرية

أنهت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية أعمال البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار، عقب يومين من البحث وبذلك تبلغ الحصيلة النهائية 10 حالات وفيات و4 إصابات، حيث أصيب 4 أشخاص في محيط العقار المنهار رقم 5 شارع خليل حمادة بحي المنتزه أول شرقي محافظة الإسكندرية، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار، ولكنهم تماثلوا جميعًا للشفاء.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغاً من حي المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقي المحافظة.



وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد في المنطقة.



وتحرر محضر بالواقعة بقسم المنتزه أول، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.



وقررت نيابة المنتزه أول، برئاسة المستشار خالد عبدالقوي، وتحت إشراف المستشار محمود عوف، المحامي العام لنيابة المنتزه الكلية، حبس مالك الطابق الـ14 بالعقار المنهار بشارع خليل حماده، شرقي الإسكندرية، ومقاول الترميم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهم: القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص المقترن بإتلاف الممتلكات، وهو ما تسبب في انهيار العقار وتعريض حياة المواطنين للخطر.



كما أمرت النيابة بالتحفظ على ملف العقار، وصولا لبيان سبب الحادث، وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه.

