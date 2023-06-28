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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب أداء صلاة العيد.. محافظ الإسكندرية في جولة تفقدية على الكورنيش

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية في جولة بشواطئ المحافظة

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بجولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد.
وتبادل  المحافظ التهنئة والصور التذكارية مع أهالي  المحافظة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.
 

محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "أبو العباس المرسي"


وأكد المحافظ على أن جميع المسئولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم، وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أى تجاوزات أو مخالفات.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء/ خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير  العام المساعد والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذة عزة سعد رئيس حي وسط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المهندسة جيهان مسعود اللواء محمد الشريف القيادات التنفيذية تكثيف الاستعدادات حدائق ومتنزهات

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