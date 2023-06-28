ماريجونا وعقاقير مخدرة.. إحباط 3 محاولات تهريب في مطار القاهرة| صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية تهريب كمية كبيرة من كبسولات المعدة، كما تم ضبط مصري بحوزته كبسولات واقراص لعقار الترامادول المخدر وراكب أجنبي من اصل مصري بحوزته مخدر الماريجوانا وسجائر بها نفس المخدر.

الحالة الاولي كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٣ عبوات بداخلهم أقراص وكبسولات لعقار الترامادول المخدر باجمالي ١٠٨٩ قرص.

تم الضبط بواسطة كل من أحمد جمال رشدي مأمور الجمرك و عمرو غزال مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة تحت اشراف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة نفس الخطوط القطرية حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ١١ جرام من نبات الماريجوانا المخدر و ١٤ سيجارة ملفوفة بنفس المخدر و مطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات.

تم الضبط بواسطة كل من أحمد حمدي عبد العال مأمور اللجنة الجمركية و احمد فؤاد مأمور التفتيش اليدوي وكل من يوسف منشاوي مأمور الجمرك واحمد الشريف رئيس القسم من ادارة الفحص بالأشعة تحت اشراف جمال السيد مدير الحركة المشرف على الصالة بمبني الركاب رقم ٢.

والحالة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الجزيرة القادمة من الكويت حيث استوقف محمد مصطفى إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هيثم صلاح مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات قد تكون دوائية داخل حقائب الراكبة.

قام أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف هند محمد العشري مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من كبسولات المعدة قام احمد عبد الهادي مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من هند العشري و محمد مصطفى و شيماء احمد مآمير الجمرك لجرد وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ١٠٠ عبوة كبسولات معدة.

وامر احمد عمر عبد القادر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني.

كما امر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكبين الاول والثاني للنيابة المختصة.