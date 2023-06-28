جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة متحللة بأوسيم

تكثف الأجهزة الامنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في حالة تعفن داخل مسكنها في مركز أوسيم شمال الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من منزل بدائرة القسم.

ووجه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث القطاع بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة الوراق وأوسيم في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة.

وتبين من معاينة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم وجود جثة لسيدة تدعى "سعدية.ع." عثر عليها متعفنة دون بعثرة في محتويات الشقة أو آثار كسر بمنافذ المسكن.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال بالواقعة.