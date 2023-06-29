أخبار الفن.. كلم شيرين آه يا ليل| آخر محادثة في حياة علاء ولي الدين .. عمرو دياب يقضي العيد مع أبو هشيمة وياسين بونو في كان

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مجموعة من الصور عبر حسابه بتطبيق انستجرام أثناء قضائه إجازة عيد الأضحى بمدينة كان بفرنسا.

وظهر أحمد أبو هشيمة برفقة الهضبة عمرو دياب واللاعب المغربى ياسين بونو ومجموعة من أصدقائهم.

نشرت الفنانة بسنت شوقى صورة جديدة برفقة زوجها الفنان محمد فراج أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى فى أول رد منهما حول أنباء انفصالهما التى ترددت خلال الأيام الماضية.

وعلقت بسنت شوقى على الصورة :"كل سنة وأنتو طيبين عيد سعيد علينا كلنا".

أحيا المخرج مجدى الهوارى ذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين كاشفا عن الساعات الأخيرة فى حياته.

وكتب مجدى الهوارى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" وكأنه امبارح !! زي النهارده من عشرين سنة مات صديق عمري #علاء_ولي_الدين الله يرحمه ومازلت في انتظار مكالمته الي الان قمت يومها من النوم اول يوم العيد علي الخبر الصادم كنت نايم .. وكأنه امبارح كان صوته قبل مانام اخر حاجة سمعتها يومها".