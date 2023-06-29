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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| وفاة الحاجة التائهة بعد رحلة البحث عنها بالأراضي المقدسة.. والبلوجر نويل يزور مستشفى سرطان الأطفال

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

مغلوب من طوب الأرض.. تعليق خالد الغندور على رحيل العشري عن سموحة

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على توالي هزائم سموحة، وقرار رحيل طارق العشري. 

وكتب: “المهندس فرج عامر قرر رحيل طارق العشري بسبب سوء النتائج و بسم الله ما شاء الله سموحة مغلوب  من طوب الارض و كمان انهزم في الكأس من فريق درجة ثالثة”. 

 

وفاة الحاجة التائهة بعد رحلة البحث عنها في الأراضي المقدسة

أعلن أحمد سامي، ابن الحاجة المفقودة بالسعودية أثناء أداء مناسك الحج، خبر وفاتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “أمي في ذمة الله، إنا الله، وإنا إليه راجعون”. 

 

البلوجر الألماني نويل يزور مستشفى سرطان الأطفال| شاهد

شارك البلوجر الألماني نويل روبنسون، زيارته لمستشفي سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، عبر حسابه على انستجرام.

وفاجأ الأطفال داخل غرفهم بالمستشفى، ورقص معهم على الأغاني الشهيرة.  

 

 

أبرز العناوين سرطان الأطفال طارق العشري نويل روبنسون خالد الغندور أداء مناسك الحج

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