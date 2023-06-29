موجز السوشيال| وفاة الحاجة التائهة بعد رحلة البحث عنها بالأراضي المقدسة.. والبلوجر نويل يزور مستشفى سرطان الأطفال

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على توالي هزائم سموحة، وقرار رحيل طارق العشري.

وكتب: “المهندس فرج عامر قرر رحيل طارق العشري بسبب سوء النتائج و بسم الله ما شاء الله سموحة مغلوب من طوب الارض و كمان انهزم في الكأس من فريق درجة ثالثة”.

أعلن أحمد سامي، ابن الحاجة المفقودة بالسعودية أثناء أداء مناسك الحج، خبر وفاتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “أمي في ذمة الله، إنا الله، وإنا إليه راجعون”.

شارك البلوجر الألماني نويل روبنسون، زيارته لمستشفي سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، عبر حسابه على انستجرام.

وفاجأ الأطفال داخل غرفهم بالمستشفى، ورقص معهم على الأغاني الشهيرة.