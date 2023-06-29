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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكلات عيد الأضحى في حلايب وشلاتين.. السلات والأنقلت تتصدر القوائم الغذائية بالمنطقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يعتبر أهالي منطقة حلايب وشلاتين من محبي الأكلات التقليدية التي تميزهم وتندرج تحت طابع الجبال، والتي تُقدَّم خلال الأعياد والمناسبات الخاصة، وتتميز هذه الأكلات بالمذاق الرائع والتجهيز الدقيق. 

ومن بين هذه الأكلات، تبرز "السلات" و"الأنقلت" كأشهر الأطباق التي يستمتع بها سكان المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك ويُقدِّمونها بفخر للعائلة والضيوف.

 

تعتبر "السلات" إحدى أبرز الأكلات الشهية والمحبوبة في حلايب وشلاتين، وهي عبارة عن لحم ضأن مشوي يتم تحضيره بعد إزالة العظام وتقطيعه إلى شرائح رفيعة. 

يُطهى اللحم على حجارة البازلت الموضوعة فوق طبقة من الجمر، ما يُضفي طعمًا مميزًا على اللحم. 

تتم عملية إعداد هذه الوجبة بعد ذبح الأضحية، حيث يتم تقطيع اللحم ووضعه على حجارة البازلت، وتُقلَب وتُطهى حتى تنضج تمامًا. 

يُحضر الموقد المخصص لإعداد السلات عن طريق جمع حجارة البازلت وتنظيفها، ثم يُشعل الفحم والحطب أسفلها، وعندما يندلع النار، يُوضَع جمر الفحم فوق الحجارة.

أما الأنقلت، فهي أيضًا من الأطباق المفضلة لدى سكان حلايب وشلاتين، وتحضر بتقطيع اللحم إلى شرائح رقيقة، ثم يتعرض اللحم لأشعة الشمس في الهواء الطلق حتى يجف. 

بعد ذلك، يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة ويُطهى على فحم هادئ أو نار معتدلة. 

هناك أيضًا بعض الأشخاص يُفضِّلون إضافة عجوة منزوعة النواة إلى هذه الوجبة لإضفاء نكهة مميزة عليها.

تجتمع أسر المنطقة لجمع حجارة البازلت وتنظيفها، كما يتم جمع أخشاب وأعشاب وأغصان جافة لاستخدامها في تسوية السلات وتحويلها إلى جمر. 

يتم تقليب اللحم لمدة ساعة مع إضافة قليل من الملح والليمون لإضفاء النكهة المثلى، وتُسمَّى الوجبة "سلات". 

يوجد موقد لإعداد السلات أمام كل منزل في المنطقة، ما يعكس أهمية هذه الأكلة في الثقافة المحلية.

تتمتع "السلات" و"الأنقلت" بشعبية كبيرة في منطقة حلايب وشلاتين، حيث تعكس تراثهم الثقافي وتقاليدهم الغذائية الفريدة. 

إن هذه الأطباق اللذيذة تضفي طابعًا خاصًا على احتفالات عيد الأضحى وتجمع العائلات والأصدقاء حول المائدة، ما يعزز روح المحبة والتواصل في المجتمع.

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