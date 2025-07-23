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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: لن نترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
صدى البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن نترك مستحقا لسكن يقع فى دوامة القلق.

وأضاف الرئيس السيسي إن ثورة 23 يوليو نقطة تحول في مسيرة الوطن وأنهت الاحتلال البغيض، كما أنها أضاءت مشاعر التحرر في دول العالم والمنطقة العربية.

وأوضح الرئيس خلال كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو أن هذا اليوم نستحضر فيه تجربة وطنية متكاملة نتخذ من نجاحها نورا لطريق الجمهورية الجديدة.

وأشار الرئيس السيسي الى أنه تم تحديث الجيش ليكون درعا حصينا وسيفا قاطعا، كما أن مصر نجحت  في هزيمة الإرهاب.

وعن الانجازات، أكد الرئيس السيسي أن مصر نجحت  في تحقيق طفرة عمرانية شاملة، كما تم إطلاق مشروع حياة كريمة لتحسين الخدمات لـ60 مليون مواطن وهذه الانجازات العديدة تحققت في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات.

وشدد الرئيس  السيسي على أن وعي المصريين جعل مصر دارا للأمن والاستقرار وملاذا إنسانيا مضمونا، منوها بأن مصر لم تتخل عن مسؤوليتها القومية والإنسانية رغم الضغوط المتواصلة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل سدا منيعا وعصية على المؤامرات والفتن بتماسك جبهتها الداخلية.

كما أشار الرئيس أن مصر سنتجاوز التحديات مهما تنوعت أشكالها وتعددت مصادرها.

السيسي ثورة 23 يوليو 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو حياة كريمة الجمهورية الجديدة

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