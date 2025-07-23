برلماني: الرئيس السيسي يكمل مسيرة بناء مصر التي بدأتها ثورة 23 يوليو

توجه النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها كانت نقطة تحوّل فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن ثورة يوليو التي قادها أبطال القوات المسلحة، وساندها الشعب المصري بكافة أطيافه، أسست لدولة العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية والاستقلال الحقيقي، وفتحت الطريق أمام بناء مؤسسات الدولة الحديثة.

وأشار عضو صناعة البرلمان. إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمضي اليوم على خطى تلك الثورة، مستكملًا مسيرتها الوطنية، من خلال بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة في كل ربوع مصر، تعكس إرادة الشعب في التنمية والنهضة الشاملة.

وأضاف عضو مجلس النواب: "ما يشهده الوطن اليوم من طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات، هو امتداد حقيقي لأهداف ثورة 23 يوليو، وتجسيد واضح لرؤية القيادة السياسية الحكيمة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن الشعب المصري سيظل داعمًا ومساندًا للرئيس السيسي في مسيرة العطاء والبناء، متمسكًا بروح ثورة يوليو التي ألهمت الأجيال معاني الوطنية والتضحية والعمل من أجل مصر.