فريدة الشوباشي: ثورة 23 يوليو أكدت الهوية المصرية الرافضة للظلم والاستعمار

هنأت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، قائلة:" كل سنة ومصر والإنسانية بخير .

وقالت الشوباشي في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" ثورة 23 يوليو أكدت الهوية المصرية الرافضة للظلم والاستعمار ".

وتابعت :" ثورة 23 يوليو أعادت لمصر أصالتها وصفاتها الحميدة وكان رهان جمال عبد الناصر على الشعب المصري كبير لإنجاح الثورة ".

واكملت فريدة الشوباشي :" المؤامرات على الدولة المصرية لم تتوقف منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن ".

وقالت :" ثورة 23 يوليو نموذج للمقاومة والصمود المصري ".