الكيان الشبابي كوادر شباب مصر يشارك في احتفالية ثورة 23 يوليو بقصر الثقافة والفنون بكفرالشيخ

شارك الكيان الشبابي "كوادر شباب مصر" بمحافظة كفر الشيخ في احتفالية ثورة 23 يوليو بقصر الثقافة والفنون بكفر الشيخ.

وايضا شارك أعضاء فريق كوادر شباب كفر الشيخ فعاليات معرض الكتاب الذي يضم إصدارات الهيئة العامة، وافتتاح معرض الفن التشكيلي «لمسة مصرية» بقاعة المركز الثقافي بمدينة كفرالشيخ، والذي تقيمه الدكتورة جاكلين بشرى يواقيم، مدرس الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية – جامعة المنيا، وذلك على هامش احتفالية المحافظة بذكرى ثورة 23 يوليو.

واختتمت الاحتفالية بعرض فني متميز لفرقة كفرالشيخ للموسيقى العربية، قدّمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية.