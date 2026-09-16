قناة السويس تشهد العبور الأول لسفينة الحاويات OOCl PORTUGAL ضمن قافلة الشمال

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الأربعاء العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة "OOCL PORTUGAL"؛ ضمن قافلة الشمال في رحلتها القادمة من بلجيكا والمتجهة إلى الصين.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن السفينة تتبع الخط الملاحي "COSCO SHIPPING lines" ، ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 61.3 متر بحمولة كلية 247 ألف طن وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية مكافئة (TEU)، وحيث تعمل السفينة حالياً ضمن الخدمة الملاحية " NEU2"، والتي يشغلها التحالف الملاحي "OCEAN AllIANCE " ، وتربط بشكل مباشر بين الموانئ الرئيسية على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

وأكد ربيع على ما تمثله تلك الرحلة البحرية من أهمية خاصة كونها الرحلة الأولى للخط الملاحي " COSCO SHIPPING LINES" للعبور من قناة السويس في اتجاه الجنوب منذ توترات البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في استعادة العديد من الخدمات الملاحية التابعة للخطوط الملاحية الكبرى وهى // CMA CGM // Maersk //MSC /// Hapag Lloyd // COSCO // ، والتي تعمل على خط التجارة بين أوروبا وآسيا في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية للقناة كمحور رئيسي في الربط بين الشرق والغرب.

وأضاف رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية بالقناة تسجل زيادة في حمولات سفن الحاويات العابرة للقناة، لافتا في هذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس إلى ما يقرب من 72.1 مليون طن خلال الفترة من (يناير – أغسطس) 2026 مقارنة بنحو 46.7 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة زيادة بلغت 54.2%.

يذكر أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم الأربعاء عبور 39 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.