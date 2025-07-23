«خارجية النواب»: كلمة الرئيس السيسي في ذكري ثورة 23 يوليو حملت رسائل مهمة في توقيت بالغ الأهمية

علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنه العلاقات الخارجية، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، علي كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة.

وأثنت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان لها، بكلمه الرئيس السيسي في ذكري ثورة 23 يوليو، واصفة بأن كلمه الرئيس السيسي عكست إدراكًا عميقًا لحجم التحديات الحالية.

وأوضحت هناء أنيس رزق اللة، أن كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو دليل قوي علي أن بناء الجمهورية الجديدة هو الامتداد الحقيقي لمبادئ الثورة المجيدة، وذلك من حيث العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني وبناء الإنسان.

واردفت عضو مجلس النواب قائلة: إن ثورة 23 يوليو ستبقى حاضرة في وجدان الشعب المصري العظيم، لافتة الي أن الحفاظ على مكتسباتها يتطلب استمرار الاصطفاف الوطني، والإيمان بأن الجمهورية الجديدة هي ثمرة وامتداد طبيعي لنضال طويل من أجل وطن يليق بشعبه وتاريخه.

ووصفت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري ، كلمة الرئيس السيسي في ذكري ثورة 23 يوليوم بأنها حملت رسائل مهمة في توقيت بالغ الأهمية، حيث استعرضت الكلمة التحديات التي واجهتها الدولة المصرية كما قدّمت للشعب رؤية صادقة لما تحقق من تقدم واستقرار في كافة المجالات علي أرض الواقع وذلك رغم الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة في المنطقة.

وشددت النائبة هناء أنيس رزق الله، علي أن الرئيس السيسي خلال كلمته بعث برسالة طمأنينة وثقة إلى الشعب المصري، مفادها بأن الجمهورية الجديدة لم تأتِ بشعارات، بل بإرادة عمل ورؤية واضحة ومشروع تنموي غير مسبوق.

واردفت النائبة هناء أنيس الي أن حديث الرئيس السيسي في ذكري ثورة 23 يوليو يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات وتطلعات المواطنين، كما قدّم خريطة طريق لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.