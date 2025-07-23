المصرية لولوة سليمان تقصى بطلة إسرائيل من منافسات بطولة العالم للسلاح| فيديو

حققت لولوة سليمان لاعبة منتخب مصر للسلاح الفوز على لاعبة إسرائيل بنتيجة 13-15 للتأهل لدور ال 64 الرئيسي من بطولة العالم.

اختمت أمس فعاليات اليوم الأول ببطولة العالم للسلاح للرجال والسيدات، والتي تستضيفها جورجيا خلال الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

وأقيم أمس منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال وسلاح سيف المبارزة سيدات، بدايةً من دور المجموعات حتى الأدوار التمهيدية الغير رئيسية.



وجاءت نتائج لاعبي سلاح الشيش رجال كالتالي: خروج سيف الغايش من دور ال 64 الغير رئيسي بعد خسارته من لاعب كروتيا بنتيجة 2-15، بينما ودع عبدالرحمن حفور البطولة من دور المجموعات.

بينما جاءت نتائج سلاح سيف المبارزة سيدات كالتالي: تأهل ناردين إيهاب إلى دور ال 64 الرئيسي بعد فوزها في دور ال 64 الغير رئيسي على لاعبة البرازيل بنتيجة 15-15، كما تأهلت لولوة سليمان إلى دور ال 64 الرئيسي بعد فوزها على لاعبة إسرائيل بنتيجة 15-13، وانتهت مشاركة كل من آية شريف وفرح محفوظ من دور ال 64 الغير رئيسي.

ومن المقرر أن تستكمل اليوم الأربعاء 23 منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال وسلاح سيف المبارزة سيدات.

وجاءت مباريات لاعبى منتخب مصر كالتالي: يستهل محمد حمزة المنصف السابع على البطولة مع لاعب ألمانيا ألكنسدر كاهل بينما يواجه عبدالرحمن طلبه المنصف العاشر على البطولة لاعب البرازيل باولو مورايس.



وتصطدم ناردين شوقي مع لاعبة أوكرانيا آنا ماكسيمنكو ، بينما تلتقي لولوة سليمان مع لاعبة كندا روين شياو.



