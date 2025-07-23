هل تنجح الكهرباء في مواجهة الموجة الحارة وارتفاع الاستهلاك أم تلجأ لتخفيف الأحمال؟

تتعرض مصر لموجة شديدة الحرارة هذه الأيام وطوال فترة الصيف عموما ترتفت درجات الحرارة ممايذيد من استهلاك الكهرباء ويؤدي لارتفاع الأحمال على الشبكة، فهل تنجح وزارة الكهرباء في توفير التغذية الكهربائية دون اللجوء الانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال كما حدث الصيف الماضي، حيث لجأت وزارة الكهرباء الي الاعلان عن خطة وضعتها أنذاك لمواجهة ارتفاع الأحمال وصلت إلى الاعلان عن انقطاع الكهرباء ساعتين يوميا .

فى هذا الشأن أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء لصدي البلد أن الدولة بذلت جهودا كبيرة منذ الصيف الماضي وأعدت مشروعات كبيرة لمواجهة زيادة الأحمال منها توفير الغاز الطبيعي بكميات كافية لتشغيل محطات توليد الكهرباء وكذلك سرعة إنجاز مشروعات الربط الكهربائي وكذلك إدخال قدرات جديدة من محطات الطاقة المتجددة كمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،حيث حققت مصر قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.وساهمت مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" وتكثيف فرق الدعم والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش، لضمان أمن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي.

الحمل الأقصى سيتعدي 37500 ميجاوات اليوم

وكشف المصدر أن الكهربا ء ستنجح في توفير التغذية الكهربائية رغم ارتفاع الاستهلاك حيث من المتوقع أن يتعدي الحمل الأقصى خلال هذه الأيام 37500 ميجاوات، حيث وصل الخميس الماضي الي 37600 ميجاوات ولم تلجأ الوزارة لتخفيف الأحمال وقتها، كما أعلنت وزارة الكهرباء في بيان رسمي لها.

وجاء في بيان وزارة الكهرباء أن الأحمال الكهربائية ارتفعت بمعدل 500 ميجاوات يوميا أواخر الاسبوع الماضي وحققت الشبكة الخميس الماضي أقصى حمل لها هذا العام والذى بلغ 37600 ميجاوات وفقا لما أظهرته شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة.

ونجحت الشبكه الموحدة للكهرباء فى استيعاب الأحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، حيث تعد مؤشرات الزيادة اليومية فى الاستهلاك وارتفاع الأحمال غير مسبوقة فى هذا التوقيت من العام.



متابعة مستمرة مع البترول لوفير احتياجات "الكهرباء" من الوقود

أوضح المصدر ان هناك لقاءات تتم بشكل دوري بين وزيري الكهرباء و والبترول ومتابعة رئيس الوزراء لمتابعة ومراجعة خطة العمل والاستعداد للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية والتى تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية. لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، لاسيما خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، والرصد الدائم للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء.

وجنبا الي جنب تعمل وزارة الكهرباء على استمرار العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بإستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامة محطات التخزين، وتغيير نمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود، والوصول بمعدلات الاستهلاك إلى أقل من 65 جرام وقود مكافئ لكل كيلووات .

فيما أكد وزير البترول على توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود مؤكدا على توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، وكذلك العمل على توفير المازوت اللازم وفقاً لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقاً.

خطة الكهرباء لمواجهة تخفيف الأحمال

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد وضعت خطة عاجلة لتأمين صيف 2025،عن طريق إضافة 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية سواء محليه أو أجنبية تصل إلى 4 مليارات دولار، وتوفير 500 مليون و800 ألف جنيه يوميا تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.

وتضمنت الخطة إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات وتشمل إضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس طاقة شمسية التى تم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء بالفعل ، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات (طاقة شمسية و طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافى بقدرة 1000 ميجاوات و مشروع أمونت طاقة رياح الجارى تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، الإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لاول مرة فى مصر.