الرئيس السيسي: هزمنا الإرهاب وماضون في بناء دولة عصرية تليق بالمصريين

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، أكد فيها أن مصر تستحضر دروسا هذه الثورة العظيمة وتواصل السير على دربها لبناء الجمهورية الجديدة.

وقال الرئيس، إن مصر التي رفضت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والمناطق الخطرة، لن تترك أي مستحق للسكن يعيش في حالة من القلق على مستقبله أو مستقبل أسرته، مؤكدًا أن الدولة ماضية في توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأضاف السيسي، أن نجاح ثورة يوليو يمثل مصدر إلهام للدولة وهي تخطو نحو إقامة دولة حديثة، تقوم على دعائم قوية ورؤية طموحة، مشيرًا إلى أن بناء الجمهورية الجديدة يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتنمية الشاملة.

كما شدد الرئيس على أهمية الوعي الوطني في مواجهة التحديات، داعيًا المواطنين إلى مواصلة العمل والاجتهاد من أجل مستقبل أفضل، مؤكدًا أن الإرادة الشعبية قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات كما فعلت في الماضي.

وتابع الرئيس السيسي:73 سنة من الكرامة والاستقلال... مصر تواصل البناء الرئيس السيسي: “جيشنا هزم الإرهاب، وأرضنا تطهرت من براثنه… وماضون في بناء دولة عصرية تليق بالمصريين.”