الرئيس السيسي: مصر ستظل منيعة بجبهتها الداخلية.. ولن نترك مستحقاً للسكن بدوامة القلق

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو، إن مصر ستظل قوية بجبهتها الداخلية المتماسكة، وقادرة على التصدي للمؤامرات والفتن، بفضل وعي أبنائها وقوة مؤسساتها الوطنية.



وأضاف الرئيس أن الدولة لن تسمح بأن يعيش أي مواطن مستحق للسكن في حالة من القلق أو الخطر، مؤكداً أن "مصر التي أبت العشوائيات، لن تترك أحداً في العراء".

كما وجه الرئيس السيسي التحية لقادة ثورة يوليو، ولرجال القوات المسلحة والشرطة، ولكل يد مصرية تعمل من أجل رفعة الوطن، قائلاً: "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".