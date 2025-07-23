الرئيس السيسي: حققنا إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ثورة 23 يوليو أضاءت مشاعر التحرر في دول العالم والمنطقة العربية، ونستحضر اليوم تجربة وطنية متكاملة نتخذ من نجاحها نورا لطريق الجمهورية الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ثورة 23 يوليو، أننا قمنا بتحديث الجيش ليكون درعا حصينا وسيفا قاطعا، ونجحنا في هزيمة الإرهاب وطهرنا مصر من براثنه، ونجحنا في تحقيق طفرة عمرانية شاملة بمصر.



وأوضح الرئيس السيسي، أننا أطلقنا مشروع حياة كريمة لتحسين الخدمات لـ60 مليون مواطن، وحققنا إنجازات عديدة في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات.



ولفت إلى أن وعي المصريين جعل مصر دارا للأمن والاستقرار وملاذا إنسانيا مضمونا، وأن مصر تستضيف 10 ملايين شخص، ولم نتخل عن مسؤوليتنا القومية والإنسانية رغم الضغوط المتواصلة.



واشار إلى أن مصر ستظل سدا منيعا وعصية على المؤامرات والفتن بتماسك جبهتها الداخلية، وسنتجاوز التحديات مهما تنوعت أشكالها وتعددت مصادرها .