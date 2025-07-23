الرئيس السيسي: طفرة عمرانية وتحديث شامل في مواجهة التحديات.. وحياة كريمة لـ60 مليون مصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة على مستوى البنية التحتية والتخطيط العمراني، مشيرًا إلى القضاء على العشوائيات، وإنشاء مدن ذكية، وإطلاق مشروع "حياة كريمة" الذي يستهدف تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن في الريف المصري.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية استطاعت تطهير أراضيها من الإرهاب، وتحديث مؤسساتها الأمنية والعسكرية، مؤكدًا أن الجيش المصري أصبح "درعاً حصيناً وسيفاً قاطعاً" في وجه التحديات.

وأضاف أن هذه الإنجازات جاءت رغم التحديات الكبرى، وفي وقت انهارت فيه دول وتفككت كيانات، لكن مصر بوعي شعبها وإرادته، صمدت وواصلت البناء.