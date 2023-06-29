جمال رائف: ثورة 30 يونيو صنعت جمهورية جديدة شابة لتحقيق تطلعات الشباب

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الشباب هم الرابح الأول من ثورة 30 يونيو، حيث أنها صنعت جمهورية جديدة شابة أستطاعت أن تحقق أمال وطموحات الشباب المصري.

وأضاف الكاتب الصحفي جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا ظهر عبر النتائج الملموسة على أرض الواقع، سواء عبر التمكين الإقتصادي أو السياسي أو المجتمعي، أو حتي فى المحافل والمجالات الأخري، مثل الرياضية والإعلامية.

وتابع الكاتب الصحفي جمال رائف، أن ثورة 30 يونيو صنعت دولة شابة أستطاعت أن تقاوم حتي المتغيرات الدولية والإقليمية، من خلال تسخير قوي الشباب ووضع هذه الطاقات فى المجالات الإيجابية والتعمير، لافتا إلى أننا نري أن الطاقات الشبابية أستطاعت أن تكون طاقات بناءة.