45 درجة.. الأرصاد السعودية تعلن درجات الحرارة في عرفات ومزدلفة

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس في المشاعر المقدسة، مبينا أنه من المتوقع أن يسجل مشعرا عرفات ومزدلفة أعلى درجة حرارة بـ45 درجة، فيما تسجل منى 44 درجة.

وذكر المركز في بيان له أن درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تصل إلى 45 درجة، مبيناً أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة 32 درجة، بينما في المدينة المنورة 31 درجة.

وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس بالمملكة اليوم، أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وأضاف أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.