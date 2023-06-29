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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

الحاجة راجيا حسين
الحاجة راجيا حسين

تصدر اسم الحاجة راجية حسني تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان خبر وفاتها بعد تغيبها في موسم الحج أثناء تأدية مناسك عرفات.

الحاجة راجية

وفاة الحاجة راجية حسني

أُعلن خبر وفاة الحاجة راجية حسني بعد تغيبها لمدة يوم كامل، وكان هذا في أول ايام عيد الاضحى المبارك، حيث انها تغيبت الثلاثاء وتوفيت يوم الأربعاء.

وأعلن أحمد سامي، ابن الحاجة راجية حسني التي تاهت أثناء إجراء مناسك الحج، خبر وفاتها من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال، أمي في ذمة الله، إنا لله، وإنا إليه راجعون.

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المكالمة الأخيرة للحاجة راجية

أكد أحمد سامي، نجل الحاجة راجية التي رحلت عن عاملنا اثناء مناسك عرفات، أن والدته تواصلت معه أول أمس الثلاثاء، وكانت آخر مكالمة بينهما، وذلك في الصباح وأثناء توجهها إلى صعيد عرفات، خاصة وأنها كانت تقيم في مكة منذ شهر ونصف، موضحا أنه مع ظهر أمس تواصلت معه مرة أخرى لتخبره بأن الزحام شديد وأنها تعاني من مشاكل وصعوبة في التنفس.

تفاصيل اللحظات الأخيرة للحاجة راجية

وأضاف سامي، أن والدته عانت من الدوار والتعب الشديد، موضحا انه فوجئ بسيدة تتصل عليه من خلال هاتف والدته، لتخبره بأن والدته حالتها الصحية غير مستقرة ولابد من وجود شخص معها ليفكر في استخدام موقع فيس بوك في توجيه استغاثة من أجل أن يساعدها أحد من الحجاج وكتب من خلال صفحته على موقع فيس بوك: "محتاج حد أعرفه في الحج، أمي مغمى عليها في عرفات وحد كلمنا من موبايلها ميعرفهاش وبيقول إنها معهاش أي حد ومرمية في الشارع".

راجيا حسين 

وتابع سامي، أمي بقالها شهر ونص بتستعد للحج، وكأنها عارفة انها رايحة ومش راجعة تاني.

وسريعا ما دعا رواد السوشيال ميديا للحاجة راجية المصرية، المتوفاة على عرفات، بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران وحسن الخاتمة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت منذ أول أمس بكثير من المنشورات التي تبعت استغاثة نجل الحاجة راجية بالمتواجدين في موسم الحج من أجل البحث عن والدته التي تاهت عن زميلاتها وانقطع الاتصال بها. 

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