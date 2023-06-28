بعد نجاح نفرتهم من عرفات لمزدلفة.. حجاج السياحة يستقرون بمخيمات منى

بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، رمى الجمرات فى يوم النحر، وذلك بعد إفاضتهم من عرفات بعد قضاء الركن الأعظم للحج، كما بدأ تدفق الحجاج على مشعر منى استعدادا لقضاء أيام التشريق.

وعلى صعيد الحج السياحي، شهدت عملية نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة سهولة ويسر بفضل خبرة مشرفي شركات السياحة ونجاح الشركات في وضع أتوبيسات نقل الحجاج في مواقف ملاصقة للمخيمات بعرفات.

وتابعت بعثة الحج السياحي على مدار الساعات الماضية عملية تنقل الحجاج بين مزدلفة ومكة ومنى، وشددت على مشرفي شركات السياحة بضرورة التواجد برفقة الحجاج على مدار الساعة، وإخطار البعثة بأي مشاكل أو تطورات تواجههم.

وقالت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي، إن لجان الوزارة بدأت فى التواجد في مشعر منى لمتابعة وضع حجاج السياحة، والتأكد من تسكينهم فى المخيمات، حيث تواصل اللجان المرور على المخيمات والاستماع للحجاج فى حالة وجود أي مشكلة تواجههم ومتابعة تنفيذ الشركات للبرنامج المتفق عليه مع الحاج.

وأضافت رئيس البعثة أن عملية التفويج من مزدلفة إلى مكة ثم مشعر منى تمت بنجاح، حيث إن هناك عملية تنسيق تام بين البعثة وشركات تنظيم الحج لمتابعة قيام الحجاج برمي الجمرات في أربعة أيام، وهي يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى أيام التشريق.

وأوضحت رئيس بعثة الحج السياحى، أن الوضع العام للحجاج مطمئن للغاية، ولم تظهر حتى الآن أى مشكلة كبيرة في مشعر منى منذ وصول الحجاح فيما يخص المخيمات التى يتواجد بها حجاج السياحة.

وأكدت سامية سامى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وجه باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتذليل أى عقبات تقابلهم للتسهيل عليهم وأداء المناسك بسهولة ويسر، مشيرة إلى أن الوزير على اتصال دائم بالبعثة للاطمئنان على أحوال حجاج السياحة.

من جانبه، قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن ممثلي الغرفة في بعثة الحج السياحي على اتصال دائم بمشرفي شركات السياحة ورؤساء تضامنات الشركات، حيث تم إخطارهم بضرورة إبلاغ البعثة بأية مشاكل تواجه الحجاج.