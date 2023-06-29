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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أول أيام العيد..

تحرير 70 محضر مخالفات تموينية بالمخابز الأسواق ببني سويف

صدى البلد

 أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين وخاصةً في عيد الأضحى.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مديرية التموين، والذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة بشأن الحملات التي تم تنفيذها " أول أيام العيد، والتي أسفرت عن تحرير 73 محضرا. 

وشملت 32 محضرا بالمخابز البلدية عبارة عن (6 نقص وزن، 4عدم مطابقة المواصفات، 2 عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، 7 عدم مراعاة الاشتراطات البيئية، 3 عدم وجود ميزان حساس، 2 تصرف في حصص الدقيق المدعم، 7 عدم وضع قائمة تشغيل، ومحضرا لعدم الاحتفاظ بسجل زيارات).

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كما تم تحرير 41 محضرا في مجال الأسواق والمحلات التجارية والمواد البترولية، والتي تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، عدم وجود شهادات صحية، ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، عدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، عرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات التموينية)، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

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