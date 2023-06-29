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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تتقدم 200 مركز في تصنيف QS

تصنيف الجامعه
تصنيف الجامعه

 واصلت الجامعة تقدمها و احتلت جامعة المنصورة وفقا لتصنيف QS  المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية والمرتبة ١٠٠١ بدلا من ١٢٠١ متقدمة ٢٠٠ مركز عن العام الماضي .
وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالتصنيفات العالمية للجامعات وتقدم جامعة المنصورة فى التصنيفات العالمية وتصدرها مراكز متميزة يعكس جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين  كما يعكس  استراتيجية الجامعة فى الاهتمام بالبحث العلمى ورفع حوافز النشر الدولى  والتحول الرقمى بالعملية التعليمية والبحثية والخدمات بالجامعة  وتميزها حتى أصبحت قبلة للطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم.
جدير بالذكر أن تصنيف QS لتقييم الجامعات يعتمد على ستة مؤشرات رئيسية للتقييم والقياس، وتشمل السمعة الأكاديمية وتعطى 40%، وسمعة التوظيف للخريج وتعطى %10، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس وتعطى 20%، ونسبة الإشارة إلى بحوث لأعضاء هيئة التدريس في المجالات العالمية وهذا يعتبر عنصرا هاماً، ويشير إلى أهمية البحوث عالمياً والمأخوذة من "نظام تومسون" وتعطى 20%، وتبادل الأكاديميين وتبادل الطلاب وتعطى نسبة 5% لكل منهما.

 

أعضاء هيئة التدريس الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة العملية التعليمية والبحثية على مستوى الجامعات المصري والتحول الرقمي رئيس جامعة المنصورة

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