بعد التأهل لدوري الأبطال.. بيراميدز يدرس تجديد عقد باتشيكو

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز، يدرس تجديد عقده مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو.



وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" خاص.. بيراميدز يدرس تجديد التعاقد مع باتشيكو لمدة موسم آخر بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق".



يذكر أن بيراميز فاز على سموحة بنتيجة 5-2، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتا.

وحجز فريق بيراميدز مقعده في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب الدوري “مؤقتا”، متفوقا بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، مع تبقى 6 مباريات أقل لصالح المارد الأحمر، ويحل فيوتشر ثالثا برصيد 57 نقطة والزمالك رابعا برصيد 56 نقطة.