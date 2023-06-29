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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يصل الكويت استعدادًا لحفله الليلة.. صور

صدى البلد

وصل الفنان محمد حماقى الكويت منذ قليل استعدادا لحفله المقرر إقامته اليوم بأرض معارض الكويت، ضمن احتفالات عيد الأضحى ومن المقرر أن يقدم محمد حماقى مجموعة من أشهر أغانيه  منها "ياستار، ناويها، نفسي ابقي جنبه،ادرينالين" وغيرها من الأغاني.


وكان قد أحيا النجم محمد حماقي حفلاً غنائياً ضخماً في الجامعة الأمريكية وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي ملأ مكان الحفل قبل ساعات من انطلاقه.


وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيراً من كل الحضور منها "ياستار، ناويها، نفسي ابقي جنبه، ادرينالين" وغيرها من الأغاني.

 

وظهر حماقي بإطلالة مثيرة للجدل حيث ارتدي  تي شيرت، باللون الأسود، مطبوع عليه من الأمام خطوطًا بيضاء وأخرى بيج، تبدو من بعيد وكأنها سكاكين، ولكن عند التقريب ستجد أن الخطوط البيج ليست كما تبدو، وفهي كلمةProvenance، وتعني "الأصل"، ومن الخلف توجد طباعة على شكل يد دون إصبع "البنصر".  

ونسق التيشيرت علي بنطلون اسود وكوتشي ابيض.

 

ويعكف حماقي في الوقت الحالي علي تجهيز مفاجأة للجمهور من المفترض أن يكشف تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

 

حماقي يكشف موعد طرح ألبومه 

كشف الفنان محمد حماقي، عن موعد طرح ألبوم صيف 2023، الذي يعكف على تحضيراته خلال الفترة الحالية .

 

ويتعاون حماقي في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين  ومن أبرزهم أيمن بهجت قمر والملحن تيام طارق ومهندس الصوت ماهر صلاح.

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