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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع الحسم في سان جيرمان.. مبابي يفكر ومدريد ينتظر

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية أن اجتماعًا مرتقبًا سيتم بين مسؤولي باريس سان جيرمان، وممثلي اللاعب كيليان مبابي فيما يتعلق بمستقبله والتكهنات المنتشرة بشأنه في الفترة الأخيرة.

كان مبابي قد أبلغ باريس سان جيرمان مؤخرًا بأنه لا ينوي تفعيل بند التمديد في عقده الحالي، ما يعني رحيله مجانًا بحلول نهاية الموسم المقبل، أي صيف 2024.

وتسبب ذلك الأمر في إثارة غضب مسؤولي باريس سان جيرمان، وانتشرت تقارير تفيد بإمكانية لجوء بطل الدوري الفرنسي إلى بيعه هذا الصيف بدلًا من رحيله بدون أموال الصيف المقبل.


ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، تنوي الاجتماع غدًا مع ممثلي مبابي، وعلى رأسهم وكيلة أعماله ووالدته فايزة العماري، في محاولة لحل الموقف.


وأشارت إلى أنه اعتمادًا على ما سينتج عنه ذلك الاجتماع، فإن الوقت قد حان بالنسبة لنادي ريال مدريد لاتخاذ خطوة إذا وافق باريس سان جيرمان ومبابي على الانفصال في الميركاتو الصيفي الحالي.


وأكدت أن الوضع غير مؤكد ولا يوجد خيار مستبعد في ملف مبابي وباريس سان جيرمان، بما في ذلك احتمالية التوقيع على عقد جديد.


وأفادت أنه من المحتمل أن يعرض باريس سان جيرمان على مبابي، في اجتماع الغد، عقدًا جديدًا مع تجاهل الصفقة الحالية.

وسيكون العقد الجديد لمدة عامين أو ثلاث، وسيمنح باريس سان جيرمان اتفاقًا شفهيًا لـ مبابي يتيح للأخير الانتقال إلى ريال مدريد إذا أراد في عام 2024، مما يعني استفادة الجانب الفرنسي بالمال حال إتمام تلك الصفقة، بدلًا من رحيله مجانًا بمقتضى عقده الحالي.


ومن المعروف أنه لا يوجد في فرنسا ما يُعرف باسم "الشرط الجزائي" عكس الدول الأخرى، ومن ثم لن يكون هذا متاحًا في عقد مبابي الجديد، وسيحل محله الاتفاق الشفهي كما سلف ذكره.


ورغم أن الخطاب الذي أرسله مبابي، في الأيام الأخيرة، إلى باريس سان جيرمان بشأن عدم تفعيل بند التجديد قد أدى إلى سوء العلاقات بين الطرفين، إلا أن وجود ناصر الخليفي قد يكون له تأثير إيجابي.


وساهم وجود الخليفي في منع رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، الموسم الماضي، بل والتوقيع على عقد جديد، حيث يتميز بعلاقة جيدة للغاية ووثيقة مع النجم الفرنسي وعائلته لسنوات عديدة.


وحسبما أفادت الصحيفة المدريدية، فإن النادي الملكي لن يتخذ أي خطوة تجاه مبابي، إلا بعد انتظار نتائج اجتماع الغد، حيث سيكون في استطاعة ريال مدريد في تلك الحالة تقديم عرض رسمي.


 

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