جمع معلومات عن الجيش .. تحرّك قضائي روسي ضد مواطن أوكراني

قضت محكمة ليفورتوفسكي في موسكو بحبس مواطن أوكراني يدعي إيشيوك، والذي تم القبض عليه من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في لوجانسك بسبب جمع معلومات عن موقع الجيش الروس.

ولم يدخل حكم المحكمة حيز التنفيذ بعد ويمكن استئنافه.

وفي السابق، قالت المحكمة الروسية إن قضيتها تتضمن معلومات سرية، وبالتالي ستتم إجراءات المحكمة خلف أبواب مغلقة، بموجب طلب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وفقًا لمصدر المحكمة، فإن تم القبض على المواطن الأوكراني حتى 28 أغسطس الماشي، واعترف بالذنب وكشف أنه سلم المعلومات التي تم جمعها عبر تطبيق تليجرام لصالح المخابرات الأوكرانية.