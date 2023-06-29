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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تستعد لإرسال غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية.. تفاصيل

أمريكا تستعد لإرسال
أمريكا تستعد لإرسال غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تخطط لإرسال غواصة ذات قدرات نووية من طراز أوهايو إلى كوريا الجنوبية في المستقبل.

وقال رايدر، في إفادة صحفية: "في المستقبل، ستقوم غواصة من طراز أوهايو قادرة على حمل أسلحة نووية بزيارة لكوريا الجنوبية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أنه غير مستعد للقول ما إذا كانت الغواصة خلال هذه الزيارة ستكون مسلحة بأسلحة نووية.

وفي وقت سابق، اتهمت  وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بدفع التوترات في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرقي آسيا إلى وضع غير مستقر للغاية يقترب من شفا حرب نووية.

وحذرت كوريا الشمالية من أن حربا في شبه الجزيرة قد تتوسع بسرعة إلى حرب عالمية وحرب نووية حرارية غير مسبوقة في العالم، ما سيتسبب في «عواقب كارثية لا يمكن تداركها» على السلام والأمن في المنطقة وبقية العالم.

كانت هذه التصريحات ردا على اتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الدفاعي بينهما، بما في ذلك نشر غواصات مسلحة نوويا في كوريا الجنوبية، وإشراك سيول في التخطيط النووي لمواجهة التهديدات النووية من جارتها الشمالية.

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وتشهد المنطقة الكورية توترات نتيجة الصراع السياسي والعسكري بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وحلفائهما. وتعتبر كوريا الشمالية دولة نووية تسعى لتطوير أسلحتها البالستية والنووية رغم العقوبات الدولية والضغوط الدبلوماسية.

الولايات المتحدة قدرات نووية كوريا الجنوبية البنتاجون

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