تحرك عاجل من الجزائر بعد مقتل أحد مواطنيها على يد ظابط فرنسي

أكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن الجزائر لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية وفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي في فرنسا.



وقالت الوزارة في بيان لها "إنها علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب نائل بشكل وحشي ومأساوي، والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة".



وأضافت الجزائر أنها على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع في الحماية بشكل كامل من منطلق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما المواطنون الجزائريون في بلد الاستقبال الذي يقيمون به.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الجزائرية لا زالت تتابع باهتمام بالغ تطورات هذه القضية المأساوية، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب أفراد جاليتها في أوقات الشدائد والمحن.

و أعربت في بيانها عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد مؤكدة أن الجميع في الجزائر يشاطر عائلة الشاب حزنها وألمها.