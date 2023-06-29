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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفوز على البنك 3-0 في بطولة الدوري الممتاز

صدى البلد

انتهت أحداث مباراة الأهلي  والبنك الأهلي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد  القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز.

 

تفاصيل اللقاء..

احتسب حكم المباراة خطأ لصالح الأهلي في الدقيقة 18 من عمر المباراة وتوجه معلول للتصدي للكرة وبالفعل أسكنتها الشباك ببراعة في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

 

وتوغل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي بين لاعبي البنك في الدقيقة 27 من عمر المباراة، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمد ابو جبل وهو يشاهدها دون أن يحرك ساكناً.

وفي الدقيقة 92 من الوقت المحتسب بدل من ضائع تابع كهربا الكرة داخل منطقة الجزاء وسجل الهدف الثالث للأهلي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 68 ويعود لصدارة الدوري، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 35 ويستقر في المركز الـ 11.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: محمد شريف.

 

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي 
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو

خط الهجوم.. محمود قاعود

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