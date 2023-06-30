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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد: ثورة 30 يونيو صححت أخطاء النظام السابق

دينا فؤاد
دينا فؤاد

أكدت الفنانة دينا فؤاد أن ثورة 30 يونيو تعد ثورة لتصحيح الأخطاء، ومن الثورات الهامة التي ستعتز بها الأجيال، مضيفة أنها من المؤيدين للثورة ونزلت الميدان وطالبت برحيل الإخوان.

 

وقالت دينا فؤاد لـ صدى البلد: "ثورة 30 يونيو هي تصحيح الاخطاء ولحقتنا قبل مانروح لمنطقة مش هنعرف نطلع منها".


 


أغاني ثورة 30 يونيو:


تحتفل مصر اليوم ،  بذكرى ثورة 30 يونيو التي خرج فيها المصريون لكي يطالبوا بالحرية ورحيل جماعة الإخوان الإرهابية والمعزول مرسي.

وظهر عدد من الأغانى الوطنية منذ اندلاع ثورة 30 يوينو ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الأغاني الوطنية التي ميزت الثورة.

تسلم الأيادى
كانت البداية مع أغنية "تسلم الأيادى" التى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها حيث شارك فيها العديد من المطربين منها هشام عباس وغادة رجب ومدحت صالح ومصطفى كامل وسومة وغيرها من المطربين الذين تحمسوا لفكرة المطرب مصطفى كامل وكانت موجهة إلى الجيش الذى حمى البلاد.

"تسلم الأيادى"، من تأليف وألحان مصطفى كامل، وغناء كل من حكيم وغادة رجب، وسومة، وخالد عجاج ومصطفى كامل، وهشام عباس وإيهاب توفيق.

تسلم إيدينك 
 

قدم بعدها المطرب الإماراتى حسين الجسمى اغنية «تسلم ايدينك» التى سجلها قبل ثورة يونيو بشهرين تقريبًا، وقدمها فى حفل بإحدى الجامعات بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أغنية تسلم إيدينك، لـ حسين الجسمي، من كلمات: نادر عبدالله، ألحان: وليد سعد، توزيع: طارق عبد الجابر، وتقول بداية كلمات الأغنية: «تسلـــم يدينـــــك .. ياللي فــي حـب مصــر بتضحــي بسنيــنك .. ياللي انت وفيت وعـــد كـــان بينهـا وبينـك .. ياللي انت كنـت شايلــها دايمــا جـوه عينـك».

٣٠ يونيو أغنية تسلم الأيادى الأغاني الوطنية النجمة دينا فؤاد المطرب مصطفى كامل

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