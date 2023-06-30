مسلسل ريفو يتصدر مشاهدات WATCH IT في عيد الأضحى

تصدر مسلسل ريفو قائمة مشاهدات منصة WATCH IT بجزأيه الأول والثاني خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن بعده مسلسل بالطو والزيبق وكشف مستعجل.

طرح الموسم الثاني من مسلسل ريفو منذ أيام، وتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشاد الجمهور بقصة الجزء الثاني، ما شجع الكثيرين على العودة لمشاهدة الموسم الأول لمتابعة أحداثه الجديدة.

قائمة المشاهدات

تدور أحداث مسلسل ريفو حول مريم فخر حسن الدين التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها – المؤلف السينمائي الكبير الراحل حسن فخر الدين والذي يجسد دوره الفنان محسن محي الدين بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينات ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها. وتكشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سرًا أخفاه الأب السنوات الماضية.

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها ليلى التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو. يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

مسلسل ريفو من تأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل، وبطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم ومينا النجارو إيفا وسارة عبدالرحمن وعمرو جمال ويوسف حشيش وميران عبد الوارث ومريم بدوي ويوسف جبريال وحسام حسني وحسن محفوظ ونورا شعيشع وجالا هشام وملك الحسيني ومحمد مولى ودنيا وائل وأحمد فاضل ودونا إمام.