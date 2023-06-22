الحلقات الأولى من الموسم الثاني.. مينا النجار في موقف صعب بسبب باند ريفو

يعود مينا النجار إلى حقبة التسعينات مرة أخرى ليستكمل قصة نعمان، مع عرض أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل ريفو، الذي يعرض حصريًا على منصة watch it، وكشفت الحلقات عن طلب نعمان الاستقالة من شركة ياسمين (سارة عبد الرحمن) وأخذ مستحقاته، وحقوقه في مشروع الساحل الذي أخدته منه، ولكنها ترفض استقالته ورفضت أن تعطيه مستحقاته، ووجد نعمان نفسه في موقف صعب بعد أن طلبت منه ياسمين أن يحضر لها العقد الذي وقعه هو وأعضاء الباند مع حسن فخر الدين (محسن محيي الدين)، لإنهاء فرص إنتاج فيلم ريفو.

وفي صيف عام 1998 سافر نعمان رفقة باند ريفو إلى العجمي، في محاولة لاستعادة شهرة الباند وتقديمهم لأغاني جديدة بموسيقي تواكب التغيرات الحديثة في تلك الفترة.

أبطال مسلسل ريفو 2



المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل، وبطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم ومينا النجارو إيفا وسارة عبدالرحمن وعمرو جمال ويوسف حشيش وميران عبد الوارث ومريم بدوي ويوسف جبريال وحسام حسني وحسن محفوظ ونورا شعيشع وجالا هشام وملك الحسيني ومحمد مولى ودنيا وائل وأحمد فاضل ودونا إمام.

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها ليلى التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو. يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.