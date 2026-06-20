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ناقد رياضي يكشف رسالة إبراهيم حسن له.. ويؤكد: الفوز على نيوزيلندا يقربنا من دور الـ 32
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي يكشف رسالة إبراهيم حسن له.. ويؤكد: الفوز على نيوزيلندا يقربنا من دور الـ 32

المنتخب المصري
المنتخب المصري
اخبار توك شو

أكد الناقد الرياضي جودة أبو النور، أن المنتخب المصري قدم أداءً مميزًا خلال مباراته الأولى في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل المعسكر تدعو إلى التفاؤل، في ظل التدريبات اليومية والاجتماعات الفنية المستمرة لمراجعة الجوانب التكتيكية.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" من الولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أنه تحدث مع إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي أكد أن هدف المنتخب هو تحقيق الفوز على منتخبي نيوزيلندا وإيران؛ من أجل تصدر المجموعة، موضحًا أن بعثة المنتخب ستتجه إلى المدينة المستضيفة لمباراة إيران عقب مواجهة نيوزيلندا.

وتطرق أبو النور إلى الحالة الصحية والبدنية للاعب أحمد فتوح، مؤكدًا أنه بحالة جيدة، وأن جميع اللاعبين الـ 26 جاهزون لخوض مواجهة نيوزيلندا المقرر إقامتها الساعة 4 فجر الإثنين المقبل، الموافق 22 يونيو.

وتوقع أن يبدأ المدير الفني حسام حسن مباراة نيوزيلندا بالتشكيلة نفسها التي خاضت المباراة الأولى أمام منتخب بلجيكا، خاصة أنها قدمت أداءً هجوميًا مميزًا، مشيرًا إلى أن ترتيب المنتخبات في المجموعة يعتمد على عدد الأهداف ثم عدد الإنذارات.

التأهل إلى دور الـ 32

وأشار إلى أن الفوز على نيوزيلندا سيجعل المنتخب قريبًا من التأهل إلى دور الـ 32، مؤكدًا أن تحقيق الانتصار سينقل الفريق من مرحلة المشاركة والتمثيل المشرف إلى مرحلة المنافسة الفعلية.

وأوضح أن جميع تدريبات المنتخب شهدت حضور هاني أبو ريدة وخالد الدرندلي، لافتًا إلى أن السفارة المصرية تقدم كل أوجه الدعم للمنتخب والجهاز الفني والإداري.

واختتم حديثه بالإشادة بالجالية المصرية والجماهير المتواجدة في الولايات المتحدة، مؤكدًا أنها تقدم دعمًا كبيرًا للمنتخب، حيث يتحمل الكثير من المشجعين تكاليف السفر والتنقل لمؤازرة الفراعنة ورفع علم مصر في المدرجات.

كأس العالم المنتخب المصري بطولة كأس العالم السفارة المصرية حسام حسن

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