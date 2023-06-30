تفاصيل وفاة الناشطة الأمريكية كريستين كينج فارس

أعلن مركز كينج وفاة شقيقة بطل الحقوق المدنية الأميركي الراحل مارتن لوثر كينج، الناشطة البارزة كريستين كينج فارس، أمس الخميس، عن عمر يناهز 95 عاما.

وأوضح مركز كينج أن كريستين كينج فارس والتي كانت عضوا مؤسسا في مجلس إدارته، توفيت في سلام وسط عائلتها بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

وأشارت إلى مشاركة كريستين كينج فارس في أحداث تاريخية لحركة الحقوق المدنية مثل مسيرة عام 1965 بين مدينتي سلما ومونتجمري بولاية ألاباما ومسيرة رفض الخوف في مسيسبي عام 1966.

وفاة كريستين كينج فارس

ولفتت إلى أن كريستين كينج وُلدت في 11 سبتمبر عام 1927 في أتلانتا حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية سبيلمان عام 1948 ثم التحقت بجامعة كولومبيا بنيويورك، حيث حصلت على درجتي ماجستير في التعليم.

اغتيل مارتن لوثر كينج في ممفيس بولاية تنيسي على يد جيمس إيرل راي عام 1968، وفي العام نفسه، اشتركت فارس مع أرملته كوريتا سكوت كينج في تأسيس مركز كينغ للتغيير الاجتماعي السلمي في أتلانتا.