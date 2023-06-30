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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق .. أحسن ما يقال في أفضل أيام الله

الرزق
الرزق

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق، يحتل يوم الجمعة مكانة كبيرة في قلوب المسلمين فهو أفضل أيام الله عز وجل، وورد العديد من الأحاديث في السنة النبوية التي تحث على أهمية استغلال يوم الجمعة الاستغلال الأمثل، ودعاء يوم الجمعة مستجاب، لذا يستحب للمسلم في هذا اليوم أن يدعوا الله عز وجل لزيادة الرزق والبركة في الأهل والمال والأولاد واتباع سنن النبي في هذا اليوم والإكثار من الصلاة على النبي ، وفيما يلي دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق.


-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أسألك وأدعوك يارب، أن تسهل لنا ماتعسر علينا، ووفقنا إلى كل خير، وأجعلنا ممن يسعدو خلقك، وأجعلنا محبوبين إلى خلقك.
-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.
-يارب في يوم الجمعة، اللهم وأحفظ لنا كل من نحبهم، أحفظ لنا أبونا وأمنا وإخواننا وأخواتنا، وكل عزيز علينا، نٍالك أن تحقق لهم كل مايتمنونه، وتصلح حالهم وشأنهم. اللهم أنت حسبي ولك كل أمري اللهم يا خالق الخلق وباسط الأرض ورافع السماء.
- اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن جعل إخوتي أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن. 
-اللهم افتح بصيرة أهلي ووالدي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة. 
-اللهم اسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وان تحفظ الإسلام والمسلمين وان تفرج كربنا وتيسر امرنا وتغفر ذنوبنا واسر ا فنا في امرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.

دعاء يوم الجمعة للميت
دعاء يوم الجمعة للميت، يستحب الدعاء للميت يوم الجمعة لما له من فضل كبير، والدعاء يوم الجمعة للميت ينير قبره ويوسع مدخله، والدعاء للميت ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلك في أكثر من موضع في الشرع الشريف، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء يوم الجمعة للميت

-اللهم ارحمه فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك . اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك
-اللهم ابدله دارا خيرا من داره . واهلا خيرا من اهله . وذرية خيرا من ذريته وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة بغير حساب . برحمتك يا ارحم الراحمين
-اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمد ( المتوفي ) برحمتك يا ارحم الراحمين.


اللهم ان كان ( المتوفي ) غير اهلا لوصول رحمتك فرحمتك اهلا لأن تسعه.

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