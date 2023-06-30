عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

اجازة عيد الأضحى
اجازة عيد الأضحى

تصدّرت إجازة عيد الأضحى، اهتمامات المواطنين خاصة العمال والموظفين، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول أنباء عن مد الإجازة لتشمل 10 أيام.

وتم تداول هذه الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك بالإعلان عن حصول الموظفين والبنوك والثانوية العامة على إجازة 10 أيام عطلة عيد الأضحى 2023.

حقيقة مد إجازة عيد الأضحى

بالبحث عن حقيقة هذه الأنباء، تبين أنها غير صحيحة، حيث إن إجازة عيد الأضحى المبارك، كما هي، وفقا لما أعلنت عنه الحكومة للقطاعين العام والخاص.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا الثلاثاء الماضي، باعتبار إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الحكومي والعام لمدة 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو إلى 3 يوليو.

خلال إجازة العيد| تنفيذ 54 قرار إزالة لزراعات الأرز بالوادي الجديد

في إجازة العيد | طرق الاستعلام عن مخالفات المرور ودفعها أون لاين

البنوك تغذي ماكينات الـ ATM خلال إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو

عام وخاص.. تشغيل الموظفين في إجازة 30 يونيو بضعف الأجر وفقا للقانون

فى إجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء من البيت

7 أيام.. اعرف موعد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى المبارك

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

فيما أعلنت وزارة القوى العاملة، مدة إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لما نصت عليه مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، التي أكدت أحقية العامل فى الحصول على إجازات رسمية في الأعياد الرسمية، بضوابط يحددها رئيس السلطة المختصة «وزير العمل».

ووفقا لقرار الوزارة، فإن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص ستكون 6 أيام، تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو الجاري، إلى الأحد 2 يوليو المقبل.

ووفقا لمواد قانون العمل، يحدد وزير العمل، موعد إجازة الأعياد وعدد أيامها، على أن تكون الإجازة الرسمية بأجر كامل.

أيام إجازة عيد الأضحى

يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، يوافق يوم عرفة 2023.

يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الخميس 29 يونيو 2023، يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الجمعة 30 يونيو 2023، يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم السبت 1 يوليو 2023، يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

يوم الأحد 2 يوليو 2023، يوافق خامس أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

فئات لن تحصل على إجازة العيد

وفقا لقانون العمل، هناك فئات من العمالة بالقطاع الخاص لا تستطيع أن تحصل على إجازة عيد الأضحى لتطلب مصلحة العمل ألا يحصل هؤلاء العمال على الإجازة، مع ضرورة حضورهم لمقر العمل في أيام الإجازات الرسمية، ولكن بضوابط وشروط حددها القانون.

ونصت المادة 52 من قانون العمل الصادر برقم  12 لسنة 2003، على أنه يجوز لصاحب العمل أن يستدعي العامل الذي يعمل لديه في منشأته الخاصة للحضور إلى مقر العمل يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل إلى تواجده في يوم الإجازة الرسمية، مقابل أن يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل.

عيد الأضحى أجازة عيد الأضحى عدد أيام إجازة عيد الأضحى مد اجازة عيد الأضحى إجازات شهر يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة وصديقه في تصادم بحدائق الأهرام

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

حماية المستهلك يعتذر للمواطنين بعد ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير رسمي

موضوعات متعلقة

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة.. اغتنم هذه السنن تدخلك الجنة وتفتح الأبواب المغلقة

شروط الأضحية والمضحى .. وهل تجوز عن الميت.. واحذر هذه العيوب تفسدها

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

9 سنوات من حكم السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

القاهرة تَحتضن ممثلو حكومات وأصحاب أعمال وعمال 21 دولة بمؤتمر العمل العربي.. وزير القوى العاملة يبحث مع الوزراء العرب مشروعات التعاون وتبادل الخبرات

ترشيحاتنا

بدء تفويج حجاج السياحة من مشعر منى بعد إنهاء الرجم ثاني أيام التشريق

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

مظاهرات أمام منازل قادة إسرائيل ضد التعديلات القضائية

روسيا تخرج دائما قوية من المحن.. لافروف عن الغرب: نحن نشكر قلقهم

سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة| صور

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

هذه آخر كلماته.. وفاة أكبر حجاج إيران سنا بعد إتمامه شعائر الحج

بكاش مايوه... إيمان العاصي تستعرض أناقتها على البحر

كانز فاضية.. فيديو يشرح الانفجار الداخلي للغواصة تيتان بطريقة بسيطة| شاهد

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ