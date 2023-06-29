فى إجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء من البيت

سهلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على المواطنين الكثير من التعاملات فى ظل استراتچية الوزارة بميكنة الخدمات ، ومن هذه الخدمات تمكين المشترك من شحن عداد الكهرباء من منزله بواسطة هاتفه المحمول بعدة تطبيقات .

وفى مقدمة هذه التطبيقات تطبيق "سهل" المجانى على الهاتف المحمول الذى يتيح إمكانية شحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام خاصية Nfc من خلال رصيد المشترك بالمحافظ الإلكترونية أو كروت الفيزا البنكية.

وهذه الخدمة تسهل كثيرا على المواطنين بدلا من نزولهم من المنزل فى حرارة الصيف وفى إجازة عيد الأضحى المبارك، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول وهى ..



طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل



1-استخدام كارت شحن عداد الكهرباء يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل أنواع العدادات أو تحميل تطبيق كهربا خالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

7-إدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد

كيفية استلاف رصيد لعداد الكهرباء

يتعرض مستخدمو العدادات مسبوقة الدفع لانقطاع التيار نتيجة نفاد الرصيد فى غير الساعات الصديقة التى يعمل بها العداد حتى لو نفذ الرصيد ، ويكون من الصعب عليه القيام بعمليةشحن العداد مسبوق الدفع فى نفس الوقت

فأتاحت وزارة الكهرباء استلاف رصيد من شركة توزيع الكهرباء لمدة 48 ساعة، تسهيلا على المستهلكين ،وتتاح هذه الخدمة للعدادات مسبوقة الدفع التى تنتج من يناير 2019 وحتى الآن.

ويمكن القيام بهذه الخطوة بطريقة سهلة للغاية عن طريق ..

-قيام المشترك بوضع كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع و نزعه مرة أخرى سيتم إعادة التيار لمدة 48 ساعة.

-يتم خصم قيمة الاستهلاك عند شحن رصيد بالعداد.

مميزات العداد مسبق الدفع



1- التحكم في استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة.

2- يمكن مراقبة الاستهلاك والتأكد من قيمة الفاتورة.

3- يمكن للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التي يرغب في شرائها حسب إمكانياته

4- يظهر للمشترك البيانات والمعلومات التي يريد معرفتها، مثل الاستهلاك الكلي والرصيد المتبقي

5- عدم تأخر المشترك في السداد