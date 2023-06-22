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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بمسبوق الدفع

صدى البلد

تغيير عداد الكهرباء التالف، أو العداد التقليدى واستبداله بعداد مسبوق الدفع، أصبح أمرا ضروريا تنفيذا لخطة الوزارة ولما له من مميزات تعود على المستهلك بالفائدة، خاصة ترشيد الاستهلاك، وبالتالى خفض فاتورة الكهرباء .

وتتبع  وزارة الكهرباء خطة  لتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة والتقليدية، وتوفر شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها، العداد مسبوق الدفع، لأن أى عداد قديم سيتم تغييره بعداد مسبوق الدفع.

وأكد مصدر بالكهرباء، أنه يجب على المواطنين التقدم بطلب لتغيير العداد، وهناك أيضا لجان تفتيش على العدادات لدى المستهلكين، ويتم اكتشاف عداد الكهرباء التالف والذين لم تتم محاسبة أصحابها  على استهلاكهم منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي غرامات أو عقوبات تقع على المستهلك الذي توقف عداده، ولكن سيتم حساب استهلاكه بالمتوسط وفقا لآخر فاتورة  كهرباء تم إصدارها منذ توقفه، ويحق للمواطن تقسيط المديونية بنسبة فوائد تصل إلى 17%، لذلك نصح كل مستهلك يتوقف عداده بالإبلاغ فورًا فى شركة التوزيع التابع لها حتى لا يدفع المتأخرات بالفوائد.

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خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بعداد مسبوق الدفع

يستعرض “صدى البلد” لقرائه تغيير عداد  الكهرباء التالف أو التقليدى  باتباع عدة خطوات هى:

1- التوجه إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن، وإحضار البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.

2- أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

3- أو الاتصال بالخط الساخن لشركة التوزيع التابع لها.

إجراءات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدى 

1- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوما خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد.

2- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل.

3- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

4- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.

5- حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

6-  تحصيل المطلوب  أو  الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن .

7-  شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه، وإذا لم يتقدم العميل للشحن  فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيها حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد، وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.

8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.

مميزات العداد مسبوق الدفع

1- يتحكم العداد مسبوق الدفع  في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7- يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.

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