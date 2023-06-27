7 أيام.. اعرف موعد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى المبارك

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك خاصة بالنسبة للمصالح الحكومية وأيضا البنوك خاصة بعد أن الحكومة أعلنت موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد أجازة عيد الأضحى المبارك

وتتراوح مدة إجازة عيد الأضحى المبارك 7 أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتي الاثنين 3 يوليو بالنسبة لقطاع البنوك وهي نفس عدد أيام الإجازة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وجميع الوزارات والهيئات الاقتصادية والاستثمارية بالدولة المصرية.

موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من اليوم الثلاثاء الموافق27 يونيو وحتى الاثنين الموافق 3 يوليو أي الحصول إلي 7 أيام إجازة.

وتأتي إجازة البنوك البالغ عددها 7 أيام، جاءت بمناسبة عيد الأضحى وإجازة 30 يونيو.

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص

وفيما يخص القطاع الخاص تبلغ عدد أيام الإجازة 6 أيام بمناسبة إجازة عيد الأضحى د وذكرى ثورة 30 يونيو للعاملين والتي تبدء من اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023.

وتعد إجازة عيد الأضحى إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

كما يحصل العاملين بالقطاع الحكومي علي عدد أيام 7 بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ أيضا من اليوم الثلاثاء وتستمر حتي الاثنين 3 يوليو.

أيام عيد الأضحي المبارك

- الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 إجازة بمناسبة وقفة عرفات 2023

- الأربعاء 28 يونيو 2023 أول أيام إجازة عيد الأضحى وهو أجازة رسمية



- الخميس 29 يونيو 2023 يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى في مصر 2023

- الجمعة 30 يونيو 2023 فهو ثالث أيام إجازة عيد الأضحى في مصر 2023

- السبت 1 يوليو 2023 رابع أيام إجازة عيد الأضحى في مصر 2023