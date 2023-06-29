عام وخاص.. تشغيل الموظفين في إجازة 30 يونيو بضعف الأجر وفقا للقانون

يحتفل المصريون غدًا، الجمعة، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وعلى الرغم من كونها إجازة رسمية، إلا أن كثيرا من موظفي الحكومة والقطاع الخاص يشكون من ضياع ما تبقى لهم من إجازات في أرصدتهم السنوية، لأسباب خارجة عن إرادتهم، تعود إمّا إلى كون حاجة العمل لا تسمح بحصولهم على إجازات، أو تجاهل أصحاب العمل لطلبات حصولهم عليها.

إجازة موظفي الحكومة

في سياق متصل، كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية.

وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

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نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

إجازة القطاع الخاص

أما القطاع الخاص، فقد أعلنت وزارة العمل أن إجازة عيد الأضحى، وذكرى ثورة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن تبدأ الثلاثاء، 27 يونيو الجارى، حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، وتعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة.

وطبقًا لـقانون العمل الجديد، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35%، عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.