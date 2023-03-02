متى يرفع القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور بعد قرارات السيسي؟.. مسؤول يرد

أثرت الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية على المواطن المصري محدود الدخل، وأدركت القادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حجم التحديات والأعباء التي تواجه المواطن.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأصدر الرئيس السيسي اليوم الخميس، عددا من القرارات الهامة التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، حيث وجه بـ زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة رواتب الموظفين، وذلك خلال جولة الرئيس التفقدية للمشروعات القومية في محافظة المنيا، ومدينة المنيا الجديدة، في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين في محافظات الصعيد.

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة بتنفيذ الإجراءات التالية:

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

كما قرر الرئيس، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

النسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

النسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما قرر السيسي:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.

العاملون بالقطاع الخاص

وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إن الرئيس السيسي يهتم بالأسرة المصرية والتخفيف عن المواطن المصري رب الأسرة في برنامج الإصلاح الأقتصادي والذي تمثل في زيادة الرواتب أكثر من 4 مرات، والذى عمل على تقليص الإنفاق، ويعد قرار زيادة الأجور منذ 2016، جني لثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية والتي أثرت بشكل إيجابي في حياة المواطن بعد رفع الحد الأدنى للأجور.

وأضاف البدوي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور استهدف كل فئات العاملين بالجهاز الإداري في الدولة؛ لأنهم يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، أما بالنسبة للقطاع العام تختص بهم وزرات أخرى، وهو يتبع المجلس القومي للأجور، لافتا: بالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص فتتشاور لجنة القوى العاملة مع مختصين حول هذا الأمر، والقطاع الخاص يعقد اجتماعا مع المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال ويتم على أساسه تحديد الحد الأدنى للأجور.

من جانبه قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن ما أعلنة الرئيس السيسي اليوم - من زيادة الحد الأدنى للأجور شيء عظيم للغاية، وهذا يدل أن المصريين لديهم رئيس يهتم بشؤونهم في جميع المجالات، ويدرك ما يعيشه المواطن خلال الفترة الراهنة من تحديات بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا نوجه الشكر للرئيس السيسي.

وأكد حمدي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيادة مرتب الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة الدرجة السادسة 3500 جنيه شهريًا تعد زيادة غير مسبوقة من الرئيس السيسي، فارئيس لم ينسى جميع فئات المجتمع في تلك الزيادة.

واختتم حمدي، أن الدولة تعمل على التخفيف عن المواطن وإزالة الأعباء عنه خلال الفترة الحالية، وجميع تلك التوجيهات تأتي من خلال الرئيس السيسي، والقيادة السياسية، فجهود الدولة لا تتركز في زيادة الأجور فقط، بل تقوم الدولة أيضًا بتوفير السلع الاقتصادية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطن.